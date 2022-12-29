«Кварадона — мой фаворит». Первое большое интервью с Хвичей Кварацхелией в Италии

Хвича Кварацхелия – самая яркая звезда «Наполи» в первой части сезона-2022/2023. Грузинский полузащитник здорово ворвался в Серию А, набив 6+7 в 12 матчах. На исходе знаменательного для себя года бывший игрок «Локо» и «Рубина» дал интервью спортивному стриминговому сервису DAZN. Мы выделили главное.

Хвича рассказал, кого считает своим кумиром

— Любимый футболист? Гути. Я всегда наблюдал за ним, мне нравился его стиль игры. Когда я смотрел на него, он был великолепен, но вскоре он закончил карьеру. После этого моим любимым игроком стал Криштиану Роналду.

Хвича Кварацхелия в «Наполи» Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Также полузащитник «Наполи» ответил на вопрос, считает ли он себя одним из сильнейших игроков Европы:

– Я всё ещё далёк от этого статуса, но сделаю всё возможное, чтобы подтвердить его. Не ожидал, что из Грузии смогу попасть в великую команду. Я мечтал играть за такой клуб, как «Наполи», но мне ещё предстоит пройти долгий путь.

Почему Кварацхелия выбрал «Наполи»

— В первую очередь из-за команды. Здесь очень хорошие игроки. Потом, когда мне довелось посмотреть матчи «Наполи», я подумал, что мог бы прекрасно адаптироваться к этой игре. Мне очень нравилось, как они играли. Теперь я могу сказать, что я игрок «Наполи». Кроме того, город поражает своей красотой, а неаполитанцы – замечательные люди. Здесь люди живут ради любви к футболу. Все понимают футбол. Игрока очень мотивирует, когда весь город болеет за тебя и постоянно передаёт тебе любовь. Для меня этот город – любовь.

Переговоры с «Наполи» длились около двух лет. Я был счастлив, что такая большая команда заинтересовалась мной. Мне не терпелось надеть футболку «Наполи». Другие итальянские команды? Точно не знаю, имея предложение от «Наполи», я ни о чём другом не думал.

Любимое прозвище Хвичи

С первых же матчей местные журналисты и болельщики начали давать прозвища новой звезде Неаполя: Зизи, Анжело Аззурро, Кварадона или Квараваджо. Кварацхелия выбрал любимое из них:

– Очень трудно выбрать. Все они очень милые и приятные. Но, конечно, когда к твоему имени примешивается даже небольшая часть фамилии Марадоны, это оставляет другое чувство. Оно наполняет меня гордостью. Так что Кварадона определённо моё любимое.