В «Локомотиве» сообщили, что клуб продолжит искать игроков для усиления состава

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно. Ранее железнодорожники объявили о переходе двух футболистов самарских «Крыльев Советов» — Сергея Пиняева и Максима Глушенкова. Соглашение с обоими игроками рассчитано на четыре года.



«Что касается трансферной политики, то это не последнее приобретение «Локомотива». Мы продолжим работу в поиске игроков, которые способны усилить нашу команду», — приводит слова Ульянова ТАСС.



Зимнее трансферное окно в Российской Премьер-Лиге откроется 25 января.



«Локомотив» располагается всего в одном очке от зоны вылета в турнирной таблице РПЛ. Команда Михаила Галактионова в 17 матчах турнира набрала лишь 13 баллов и занимает 14-ю позицию.