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«Ливерпуль»: Пеле — легенда и действительно великий игрок, которого навсегда запомнят

«Ливерпуль»: Пеле — легенда и действительно великий игрок, которого навсегда запомнят
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Английский «Ливерпуль» почтил память легендарного бразильского футболиста Пеле, который долгое время боролся с онкологией. Сегодня великий спортсмен скончался в возрасте 82 лет.

«Легенда, икона и действительно великий игрок, которого навсегда запомнят. Покойся с миром, Пеле!».

Ранее родные футболиста начали с ним прощаться. В Бразилии уже стали готовиться к похоронам Пеле: на видео был запечатлён золотой гроб.

Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.

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