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Жилберто Силва: пусть бог утешит сердца всей семьи Пеле

Жилберто Силва: пусть бог утешит сердца всей семьи Пеле
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Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Жилберто Силва отреагировал на информацию о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле.

«Покойся с миром, Король! Ваша история никогда не будет забыта! Пусть бог утешит сердца всей семьи», — написал Жилберто в своей социальной сети.

Ранее родные футболиста начали с ним прощаться. В Бразилии уже стали готовиться к похоронам Пеле: на видео был запечатлён золотой гроб.

Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.

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