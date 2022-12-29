Игроки «Марселя» и «Тулузы» почтили память Пеле минутой аплодисментов

Игроки «Марселя» и «Тулузы» перед матчем Лиги 1 почтили память Пеле минутой аплодисментов. Король футбола скончался сегодня, 29 декабря, в возрасте 82 лет. Матч между командами проходит в эти минуты, идёт первый тайм, впереди «Марсель» — 1:0.

Напомним, Пеле боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться.



Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.