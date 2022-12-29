Статуя Христа-Искупителя будет подсвечена жёлтым и зелёным цветом в четверг в честь Пеле

Статуя Иисуса Христа, расположенная на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро, будет подсвечена новыми цветами в четверг. Об этом сообщает ge Globo.

По информации источника, статуя Христа-Искупителя, исторический памятник, находящийся в Рио-де-Жанейро, будет освещён зелёным и жёлтым цветами в течение всего вечера в четверг в честь Пеле.

Ранее родные футболиста начали с ним прощаться. В Бразилии уже стали готовиться к похоронам Пеле: на видео был запечатлён золотой гроб.



Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.