Рио Фердинанд описал Пеле тремя словами

Английский защитник Рио Фердинанд отреагировал на смерть великого бразильского футболиста Пеле, скончавшегося от онкологии в возрасте 82 лет.

«Легенда, которая была самой лучшей среди легенд… Он всегда находил время для всех! Я имел удовольствие играть с ним (благотворительный матч) и брать у него интервью. Игрок, человек, икона», — написал Фердинанд в социальных сетях.

Ранее родные Пеле начали с ним прощаться. В Бразилии уже стали готовиться к похоронам Пеле: на видео был запечатлён золотой гроб.



Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.