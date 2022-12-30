«Атлетико» одержал уверенную победу в матче с «Эльче»

Завершился матч 15-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Атлетико» и «Эльче». Команды играли на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. Встречу обслуживал главный арбитр Гильермо Куадра Фернандес (Испания). «Атлетико» одержал победу со счётом 2:0.
В концовке первого тайма гости остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил защитник «Эльче» Гонсало Верду. Однако на 53-й минуте составы уравнялись: защитник хозяев Марио Эрмосо получил две жёлтые карточки за три минуты. Первый гол в матче был забит на 56-й минуте. Отличился португальский нападающий Жоау Феликс с передачи Антуана Гризманна.
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Окончательный счёт встречи установил испанский форвард Альваро Мората на 74-й минуте. На 90-й минуте ещё одну красную карточку получил полузащитник «Эльче» Домингош Кина.
«Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице Примеры, набрав 27 очков. «Эльче» (4) располагается на последней, 20-й строчке.
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