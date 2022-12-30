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Джо Байден выразил соболезнования в связи со смертью Пеле

Джо Байден выразил соболезнования в связи со смертью Пеле
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Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в социальной сети почтил память легендарного бразильского футболиста Пеле, ушедшего из жизни в возрасте 82 лет после продолжительной борьбы с раком.

«Для спорта, объединяющего мир как никакой другой, путь Пеле от скромных начинаний до футбольной легенды — это история о том, что возможно.

Сегодня мы с Джилл думаем о его семье и всех тех, кто его любил», — написал Байден в «Твиттере».

Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться. К сожалению, 29 декабря легендарный бразильский футболист умер в возрасте 82 лет.

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