Джо Байден выразил соболезнования в связи со смертью Пеле

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в социальной сети почтил память легендарного бразильского футболиста Пеле, ушедшего из жизни в возрасте 82 лет после продолжительной борьбы с раком.



«Для спорта, объединяющего мир как никакой другой, путь Пеле от скромных начинаний до футбольной легенды — это история о том, что возможно.



Сегодня мы с Джилл думаем о его семье и всех тех, кто его любил», — написал Байден в «Твиттере».



Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться. К сожалению, 29 декабря легендарный бразильский футболист умер в возрасте 82 лет.