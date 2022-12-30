Ари: УЕФА будет жалеть, что Россия ушла в Азию, они признают свою ошибку и извинятся
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Бывший нападающий сборной России Ари прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
«Переход в Азию — очень плохое решение, это однозначно. Наверное, даже очень странное, ведь вы теряете Лигу чемпионов, Лигу Европы. У меня нет никаких сомнений, что скоро все будет хорошо, я уверен, что Россия поедет на ЧМ-2026.
УЕФА и ФИФА все время будут жалеть, что Россия ушла в Азию. Думаю, они скоро признают свою ошибку, что исключили вашу страну отовсюду, потому что это идиотское решение. Они за это извинятся. У вашего футбола много классных команд, игроков, денег, поэтому они будут сожалеть, что потеряли такую страну, как Россия», — приводит слова Ари «РБ Спорт».
Исполком РФС по переходу в АФК состоится 30 декабря.
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