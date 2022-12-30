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Карло Анчелотти прокомментировал будущее Марко Асенсио и Даниеля Себальоса в «Реале»

Карло Анчелотти прокомментировал будущее Марко Асенсио и Даниеля Себальоса в «Реале»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал будущее футболистов команды Марко Асенсио и Даниеля Себальоса.

«Я не беспокоюсь о продлении контракта с Асенсио и Себальосом. У нас ещё есть время для обсуждения… Так что если эти игроки захотят продолжать играть за «Реал», то я буду рад этому, если же нет — тоже», — приводит слова Анчелотти известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

У обоих 26-летних испанских футболистов контракты с мадридским клубом истекают в июне 2023 года. Себальос отметился одной голевой передачей в 11 сыгранных матчах за «Реал» в текущем сезоне, проведя на поле чуть больше 200 минут. Асенсио забил три гола и отдал три результативных паса в 15 играх.

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