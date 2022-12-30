Массимо Каррера высказался о смерти Пеле

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на новость о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле, ушедшего из жизни в возрасте 82 лет после продолжительной борьбы с раком.
«Смерть Пеле — серьёзная потеря для футбола. Он покинул нас как великий человек, который знал, как нести в мир свои футбольные и человеческие ценности», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, онкологическое заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться. К сожалению, 29 декабря легендарный бразильский футболист умер в возрасте 82 лет.
- 30 декабря 2022
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