Татьяна Тарасова: Пеле и футбол — синонимы навсегда. Его смерть — беда для всего мира
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле.
«Мне очень жаль его. Его смерть — беда для всего мира. Каждый человек на планете знал, кто такой Пеле. Он был легендарным футболистом. Величайший игрок в истории этого спорта. Пеле и футбол — синонимы навсегда!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Пеле был единственным трёхкратным чемпионом мира по футболу в качестве игрока. Долгое время он вёл борьбу с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Недавно стало известно, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться.
Последние месяцы Пеле. Как жил главный футболист в истории
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