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Медведев: Пеле высоко ценил дружбу бразильцев и россиян. Он желал успеха для «Зенита»

Медведев: Пеле высоко ценил дружбу бразильцев и россиян. Он желал успеха для «Зенита»
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Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость о смерти легендарного бразильского нападающего Пеле.

«Конец года ознаменовался скорбными событиями. Совсем недавно ушёл из жизни легенда «Зенита» Сергей Дмитриев, вчера стало известно о смерти «короля футбола» Пеле. С трёхкратным чемпионом мира у меня связано несколько событий из жизни. Первое: чемпионат мира 1966 года, чёрно‑белый телевизор, мне 10 лет. Это был не самый удачный турнир для сборной Бразилии, которая тогда не стала чемпионом, но всё равно даже на том маленьком экране телевизора была видна магия этого игрока.

Второе: книга нашего знаменитого журналиста Игоря Сергеевича Фесуненко «Пеле, Гарринча, футбол…». Из этой книги имена футболистов вошли в сознание людей.

Третье: мимолётная встреча с Пеле во время чемпионата мира по футболу в Бразилии 2014 года, где я был представлен ему как руководитель Континентальной хоккейной лиги. В этой короткой беседе мы успели поговорить и про хоккей, и про футбол.

Когда я пришёл в «Зенит», Пеле прислал мне свою футболку с автографом, где были также написаны пожелания и успехи для «Зенита». Он вообще очень высоко ценил дружбу бразильцев и россиян. Футболка клуба «Сантос», где он ставил рекорды, находится на почётном месте в моей коллекции», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Пеле скончался вчера, 29 декабря, в возрасте 82 лет. Причиной смерти бывшего футболиста стало раковое заболевание.

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