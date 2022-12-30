Гаджи Гаджиев: у Пеле были глаза на спине. Так мы говорили про Стрельцова

Российский футбольный тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал новость о кончине бразильского футболиста Пеле.

«Раньше не было разговоров про таких, как Марадона или Круифф, Роналду или Месси, — тогда вообще никто ничего не говорил. Пеле был на порядок выше всех, так и назвали его — король! Он уникальная личность, что мог играть не только отдельные эпизоды: он и тактик, и технарь, и стратег, и кто угодно — всё в одном лице. И вверху играл! Такое ощущение создавалось, что он из породы кошачьих — настолько координированный и легко ориентирующийся что в воздухе, что внизу, что перед тобой или за спиной. Говорю это, вспоминая эпизоды, которые запечатлелись у меня в памяти. Так мы говорили про Стрельцова, что у него глаза на спине. То же самое исполнял Пеле.



Или, например, когда мяч высоко летит, он его принимает на грудь, при этом разворачивается, не приземляясь на две ноги, а вторую ставит на полтора-два метра дальше. Все эти эпизоды — характеристика его неординарных координационных возможностей», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.