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Кирьяков: имя Пеле навсегда вписано золотыми буквами в историю международного футбола

Кирьяков: имя Пеле навсегда вписано золотыми буквами в историю международного футбола
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Главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» Сергей Кирьяков отреагировал на новость о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле.

«Все на нём учились. Все, открыв рты, смотрели его голы, видеокассеты где-то кто-то доставал в своё время. Смотрели, как он забивал, восхищались. Он король футбола, без всякого сомнения. Лучший футболист всех времён! Жалко, что он уходит. О нём остаются только самые хорошие воспоминания и, естественно, восхищение футболом, который он показывал.

Пеле доставлял удовольствие всем зрителям в своё время и после себя долгие годы. Ушла эпоха, ушла легенда. Будем вспоминать его только хорошими словами. Его имя навсегда вписано золотыми буквами в историю международного футбола. Думаю, ещё многие поколения о нём будут рассказывать только с восхищением. Человек, который многое сделал для развития мирового футбола», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

«Попросил бы бога, чтобы в финале были Россия и Бразилия». Что Пеле говорил о нашей стране «Попросил бы бога, чтобы в финале были Россия и Бразилия». Что Пеле говорил о нашей стране
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