Игрок медийной команды 2DROTS подписал контракт с «Динамо» из Санкт-Петербурга

Футболист медийной команды 2DROTS Иван Коршунов сообщил о подписании профессионального контракта с «Динамо» из Санкт-Петербурга. По его словам, соглашение рассчитано на 1,5 года.

«Пацаны, ну как вам такая сенсация? Я сегодня стал официально игроком «Динамо-СПб» на полтора года», — сказал Коршунов на видео в телеграм-канале «Некласико».

Иван Коршунов является воспитанником академии «Зенита». На взрослом уровне он выступал за дубль «Зенита», омский «Иртыш» и «СКА-Хабаровск». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в € 75 тыс.

В составе медийной команды 2DROTS Коршунов дважды стал победителем Медиалиги. Футболист преимущественно выступает на позиции флангового нападающего.