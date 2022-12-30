Игрок медийной команды 2DROTS подписал контракт с «Динамо» из Санкт-Петербурга
Поделиться
Футболист медийной команды 2DROTS Иван Коршунов сообщил о подписании профессионального контракта с «Динамо» из Санкт-Петербурга. По его словам, соглашение рассчитано на 1,5 года.
«Пацаны, ну как вам такая сенсация? Я сегодня стал официально игроком «Динамо-СПб» на полтора года», — сказал Коршунов на видео в телеграм-канале «Некласико».
Иван Коршунов является воспитанником академии «Зенита». На взрослом уровне он выступал за дубль «Зенита», омский «Иртыш» и «СКА-Хабаровск». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в € 75 тыс.
В составе медийной команды 2DROTS Коршунов дважды стал победителем Медиалиги. Футболист преимущественно выступает на позиции флангового нападающего.
Комментарии
- 30 декабря 2022
-
17:31
-
17:25
-
17:20
-
17:14
-
17:05
-
17:03
-
17:00
-
16:56
-
16:53
-
16:50
-
16:49
-
16:46
-
16:46
-
16:43
-
16:40
-
16:30
-
16:13
-
15:58
-
15:43
-
15:43
-
15:36
-
15:29
-
15:16
-
15:09
-
15:05
-
14:45
-
14:35
-
14:25
-
14:21
-
14:19
-
14:16
-
14:16
-
14:00
-
13:49
-
13:27
Партнерский контент