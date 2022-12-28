Источник: голкипер 2DROTS получил предложение пройти зимние сборы с клубом РПЛ

Один из клубов Российской Премьер-Лиги предлагал голкиперу медиафутбольной команды 2DROTS Дмитрию Сычёву пройти зимние сборы, сообщает телеграм-канал «Некласико».



20-летний вратарь является воспитанником академии ЦСКА. Также он выступал за сборную России U15. В Кубке России — 2022/2023 Сычёв провёл две игры в составе 2DROTS, в которых клуб обыграл «Чертаново» (3:0), а затем уступил «Текстильщику» (1:1, 3:5 пен.).



Отметим, что клуб стал победителем второго сезона Медиалиги, в финале оказавшись сильнее «Родины Медиа». По итогам 2022 года Сычёв был признан вратарём года в медиафутболе.



Ранее полузащитник медиафутбольной команды «Амкал» Михаил Прокопьев подписал профессиональный контракт с болгарским клубом «Ботев».