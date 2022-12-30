Дюков прокомментировал решение РФС не отправлять письмо в УЕФА о смене конфедерации

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал решение организации не отправлять письмо в Европейскую федерацию футбола о смене конфедерации.

«Было два варианта ― создать рабочую группу или проголосовать за немедленную смену конфедерации. Большая часть поддержала решение создать рабочую группу. Никто не высказался против», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На проходившем сегодня, 30 декабря, исполкоме РФС обсуждался вопрос о переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) в связи с отстранением сборной России и российских клубов от участия в официальных международных матчах. РФС уже второй раз переносит решение о возможном переходе.