Дюков: РФС мог перейти в Азию, но не попасть в отбор на ЧМ-2026

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что даже при переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) сборная России могла не получить права участия в отборе на чемпионат мира 2026 года.
«Одна из причин, почему решили не переходить в Азию ― отсутствие гарантии включения нас в отбор? Да, нам никто это не гарантирует. Такую гарантию нам может дать только ФИФА. Мы могли перейти, но при этом не попасть в отбор. Хоть и Азия по-прежнему готова нас принять. Гарантийные письма не приняты, но оснований не доверять ― нет.
Никаких писем в УЕФА о намерении выйти мы не отправляли. Это была дезинформация.
Ещё неделю назад у нас не было очевидного решения. Выглядело так, будто я выступаю за АФК, но мне задавали вопросы, почему этот переход нужен, я и отвечал вам аргументами в пользу этого перехода», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, ранее было принято решение создать рабочую группу в составе РФС для изучения вопроса о возможном переходе в АФК.
- 30 декабря 2022
-
17:31
-
17:25
-
17:20
-
17:14
-
17:05
-
17:03
-
17:00
-
16:56
-
16:53
-
16:50
-
16:49
-
16:46
-
16:46
-
16:43
-
16:40
-
16:30
-
16:13
-
15:58
-
15:43
-
15:43
-
15:36
-
15:29
-
15:16
-
15:09
-
15:05
-
14:45
-
14:35
-
14:25
-
14:21
-
14:19
-
14:16
-
14:16
-
14:00
-
13:49
-
13:27