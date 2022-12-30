Дюков: РФС мог перейти в Азию, но не попасть в отбор на ЧМ-2026

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что даже при переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) сборная России могла не получить права участия в отборе на чемпионат мира 2026 года.

«Одна из причин, почему решили не переходить в Азию ― отсутствие гарантии включения нас в отбор? Да, нам никто это не гарантирует. Такую гарантию нам может дать только ФИФА. Мы могли перейти, но при этом не попасть в отбор. Хоть и Азия по-прежнему готова нас принять. Гарантийные письма не приняты, но оснований не доверять ― нет.



Никаких писем в УЕФА о намерении выйти мы не отправляли. Это была дезинформация.



Ещё неделю назад у нас не было очевидного решения. Выглядело так, будто я выступаю за АФК, но мне задавали вопросы, почему этот переход нужен, я и отвечал вам аргументами в пользу этого перехода», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее было принято решение создать рабочую группу в составе РФС для изучения вопроса о возможном переходе в АФК.