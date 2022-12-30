«Ливерпуль» — «Лестер»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 30 декабря, состоится матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» примет «Лестер Сити». Команды сыграют на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток главного арбитра Крэйга Поусона прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Команда Юргена Клоппа набрала 25 очков в 15 матчах национального первенства и занимает шестую позицию в турнирной таблице. Подопечные Брендана Роджерса – на 13-м месте, в активе «лис» 17 баллов.



В прошлом туре АПЛ «Лестер» дома потерпел разгромное поражение от «Ньюкасла» со счётом 0:3.



«Ливерпуль» в гостях был сильнее «Астон Виллы» — 3:1. Голами в составе красных отметились Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк и Стефан Байчетич.