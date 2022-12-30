«Скромнее надо быть, у вас всё есть». В «Динамо» потроллили «Зенит», «Спартак» и ЦСКА

Московское «Динамо» в своём телеграм-канале опубликовало новогодний ролик, в котором Дед Мороз подшутил над соперниками бело-голубых по чемпионату России. Досталось «Зениту», «Спартаку» и ЦСКА.
Среди груды писем Дед Мороз достаёт письмо с голубым конвертом, который отсылает к «Зениту». «Ещё и на Новый год подарки? Скромнее надо быть, у вас и так всё есть», — произносит Дед Мороз.
Следом идёт письмо с красным конвертом, намекающим на «Спартак». «А эти всегда себя плохо ведут, слышал, недавно снова подрались», — говорит дедушка.
На сине-красном конверте Дед Мороз произносит следующую реплику: «Какое большое письмо, я его 24 минуты читать буду». В этот момент из радиоприёмника доносится песня, которую исполняли футболисты ЦСКА в новогоднем видео от своего клуба. Оно шло 24 минуты.
Затем Дед Мороз читает другое письмо, которое переносит действие на базу «Динамо», где один из воспитанников клуба остаётся один. Он плавает в бассейне, играет в FIFA, забивает пенальти картонному Михаилу Кержакову («Зенит»), а затем даёт пресс-конференцию в пустом зале, в который заходит Дмитрий Скопинцев. После этого они начинают делать все эти действия вместе. Заканчивается история тем, что Дед Мороз называет автора письма, им был сам Скопинцев.
- 30 декабря 2022
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