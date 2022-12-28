Холанд показал новую прическу с косичками

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд обновил имидж. Об этом свидетельствует фотография, которую норвежец опубликовал на своей странице в социальной сети.

«Режим викинга активирован», – написал форвард под фото.

«Манчестер Сити» сыграл в 14 матчах АПЛ в этом сезоне. В них команда Хосепа Гвардиолы набрала 32 очка. Манчестерская команда располагается на третьем месте в английском национальной первенстве. «Арсенал» набрал 40 очков в 15 матчах АПЛ. «Ньюкасл» с 33 очками, набранными в 16 встречах, занимает второе место.

Эрлинг Холанд вышел на третье место по системе «гол+пас» за 2022 год. 22 декабря футболист «горожан» забил «Ливерпулю» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка лиги. Теперь на счету 22-летнего форварда 51 (43+8) очко по системе «гол+пас» за 41 матч в 2022 году.