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Карло Анчелотти не верит в смерть «тики-таки» в футболе

Карло Анчелотти не верит в смерть «тики-таки» в футболе
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался на тему возможной смерти футбольного стиля «тики-така». Это излюбленная манера игры «Барселоны» — принципиальных соперников «сливочных».

«Смерть «тики-таки»? Нет. Касания очень важны в футболе, но для победы в матчах необходимо делать и другие вещи. Иногда одними касаниями выиграть невозможно, и приходится контратаковать или делать что-то ещё», — приводит слова Анчелотти Football Espana в «Твиттере».

В 14 матчах чемпионата Испании «Реал» набрал 35 очков и занимает в турнирной таблице второе место. На первом месте расположилась «Барселона», сумевшая получить на два очка больше. Свой первый матч после паузы на ЧМ-2022 команда Анчелотти проведёт сегодня, 30 декабря, с «Вальядолидом» (23:30 мск).

Криштиану Роналду уехал с тренировочной базы «Реала». Видеоролик:

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