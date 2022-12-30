Алдонин назвал верным решение РФС отложить вопрос по переходу в Азиатскую конфедерацию

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин оценил решение отложить вопрос о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола. Ранее стало известно, что будет создана специальная комиссия, которая оценит плюсы и минусы такого выбора.



«Торопиться никогда нельзя, потому что в вопросе по переходу в Азию до конца не очень всё понятно. Я так понимаю, что есть негласное согласие о переходе, но если этот механизм заработает — и нас примут — то как ФИФА на это отреагирует? Дадут ли нам возможность бороться за путёвку на чемпионат мира — вот в чём вопрос. Может, нам позволят бороться за путёвку, а потом не допустят до турнира. Поэтому ситуацию необходимо знать досконально и наверняка. В РФС приняли верное решение — не торопиться и выяснить все моменты», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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