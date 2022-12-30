Анатолий Бышовец оценил решение отложить вопрос по переходу России в Азию

Знаменитый тренер Анатолий Бышовец высказался о решении РФС повременить с переходом в Азиатскую конфедерацию.

«Как игрок и тренер, работавший в Азии, в том числе с национальной и олимпийской командами Южной Кореи, очень рад, что на исполкоме не приняли решение перейти в Азию. Может быть, и мой голос повлиял на произошедшее. Я был там: могу предметно говорить об уровне азиатского футбола и всех проблемах, которые не учитываются при переходе в азиатскую лигу: и для клубов, и для сборной.



Я понимаю проблему неопределённости и перспектив, выступая в Европе. Но, с другой стороны, переходить из одной конфедерации в другую, а потом возвращаться… Не думается, что у нас есть возможность создать условия для совершенствования, устраняя проблемы, которые есть. И есть хорошая возможность, когда мы можем выстраивать необходимые условия для перспектив нашей молодёжи, давая ей возможность и в плане игровой практики. Нужно думать об этом сейчас. Да и считаю, что первая часть нашего чемпионата в целом оставила достаточно положительные сдвиги, связанные с конкурентоспособной средой. И сам чемпионат напряжённый — оставляет лишь хорошее впечатление», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.