«Милан» рассматривает подписание Эдуарда Менди из «Челси»

«Милан» находится в поисках замены для вратаря Мика Меньяна, который из-за травмы вернётся в строй не раньше середины января 2023 года. Главным претендентом называется Марко Спортьелло из «Аталанты», но итальянский клуб готов рассмотреть и Эдуарда Менди из «Челси». Об этом сообщает Corriere della Sera.

Ранее появилась информация, что 30-летний сенегальский вратарь отклонил предложение клуба о новом шестилетнем контракте из-за зарплаты, которую ему предложили. Менди считает, что «Челси» таким предложением проявил к нему неуважение.

Менди в этом сезоне потерял место в основном составе «Челси». Он провёл за клуб девять матчей в текущем сезоне английской Премьер-лиги, пропустил 12 голов и единожды сыграл «на ноль». Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик: