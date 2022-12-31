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Каррагер: переход в «Аль-Насср» — печальный финал для Роналду

Каррагер: переход в «Аль-Насср» — печальный финал для Роналду
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Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал переход португальского нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Насср».

«Это печальный финал для Роналду. Криштиану поставил точку в карьере своим интервью Пирсу Моргану, в то время как Лионель Месси выиграл чемпионат мира. Это не лучший способ уйти», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Напомним, накануне Роналду стал игроком клуба «Аль-Насср» (Саудовская Аравия). Ранее португалец выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». На минувшем чемпионате мира — 2022 в Катаре Роналду выступал в составе сборной Португалии. Команда дошла до 1/4 финала турнира, где проиграла национальной команде Марокко (0:1).

Роналду ушёл из европейского футбола. И слава богу Роналду ушёл из европейского футбола. И слава богу
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