Bild: Маркус Тюрам хочет перейти в «ПСЖ», «Баварию» или «Манчестер Юнайтед» летом

Нападающий «Боруссии» Мёнхенгладбах Маркус Тюрам может перейти в «ПСЖ», «Баварию», «Манчестер Юнайтед» или «Интер» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, французский форвард хочет уйти из «Боруссии» летом на правах свободного агента, несмотря на то что его нынешний клуб хотел бы заработать на трансфере игрока зимой, приняв предложения от «Астон Виллы» или «Ньюкасла». Тюрам хочет побороться с Кристофером Нкунку из «РБ Лейпциг» за звание лучшего бомбардира Бундеслиги текущего сезона, после чего перейти в топ-клуб.

В текущем сезоне Бундеслиги 25-летний Тюрам отметился 10 голами и тремя голевыми передачами в 15 сыгранных матчах, добавив к ним три забитых мяча и один результативный пас в двух встречах Кубка Германии.

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