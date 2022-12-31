Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Bild: Маркус Тюрам хочет перейти в «ПСЖ», «Баварию» или «Манчестер Юнайтед» летом

Bild: Маркус Тюрам хочет перейти в «ПСЖ», «Баварию» или «Манчестер Юнайтед» летом
Комментарии

Нападающий «Боруссии» Мёнхенгладбах Маркус Тюрам может перейти в «ПСЖ», «Баварию», «Манчестер Юнайтед» или «Интер» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, французский форвард хочет уйти из «Боруссии» летом на правах свободного агента, несмотря на то что его нынешний клуб хотел бы заработать на трансфере игрока зимой, приняв предложения от «Астон Виллы» или «Ньюкасла». Тюрам хочет побороться с Кристофером Нкунку из «РБ Лейпциг» за звание лучшего бомбардира Бундеслиги текущего сезона, после чего перейти в топ-клуб.

В текущем сезоне Бундеслиги 25-летний Тюрам отметился 10 голами и тремя голевыми передачами в 15 сыгранных матчах, добавив к ним три забитых мяча и один результативный пас в двух встречах Кубка Германии.

10 лучших игроков ЧМ-2022 с истекающими контрактами. Где они продолжат карьеру? 10 лучших игроков ЧМ-2022 с истекающими контрактами. Где они продолжат карьеру?

Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»?

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022