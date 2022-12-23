10 лучших игроков ЧМ-2022 с истекающими контрактами. Где они продолжат карьеру?

1 и 2 января в топовых европейских чемпионатах откроется зимнее трансферное окно – 2023. А 31 декабря игроки, у которых истекают контракты 30 июня, получат право вести переговоры и заключать соглашения с новыми клубами. Мы выбрали десятку таких футболистов из числа лучших участников чемпионата мира в Катаре. В их числе — главный герой ЧМ-2022!

Лионель Месси, «ПСЖ»

Лионель Месси – лучший игрок чемпионата мира в Катаре. Аргентинец выиграл турнир и оформил 7+3 по системе «гол+пас» на турнире.

Этот сезон в «ПСЖ» для нападающего складывается лучше, чем прошлый: в 19 матчах во всех соревнованиях он забил 12 голов и сделал 14 результативных передач. После успехов аргентинца со сборной парижане сделают всё возможное, чтобы сохранить форварда.

Лионель Месси с Кубком мира Фото: Getty Images

По последней информации от Goal, Месси получил приглашение на переговоры с «ПСЖ» от президента клуба Нассера Аль-Хелаифи. Портал отмечает, что встреча должна пройти в ближайшие дни. Аргентинец произвёл очень благоприятное впечатление на руководство «ПСЖ» своим отношением к делу. Нынешний контракт Месси с парижским клубом рассчитан до июня 2023 года.

Маркус Тюрам, «Боруссия» М

Нападающий сборной Франции сыграл пять матчей на чемпионате мира в Катаре, выполнив по одной голевой передаче в играх с Польшей и Аргентиной. Форвард ударно провёл первую часть сезона-2022/2023: на его счету 13 голов и четыре ассиста в 17 матчах за «Боруссию» Мёнхенгладбах.

Маркус Тюрам Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По последней информации, Тюрам может перейти в «Арсенал» или «Баварию». Goal со ссылкой на Bild сообщает, что немцы потребуют у «канониров» € 12 млн за серебряного призёра чемпионата мира. Небольшой размер компенсации объясняется тем, что контракт Тюрама с «Боруссией» истекает летом будущего года. Немецкий клуб предпочитает получить деньги сейчас, а не отпускать игрока бесплатно в июне. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета считает француза идеальной заменой травмированному форварду Габриэлу Жезусу. Что касается «Баварии», то летом клуб планирует подписать нападающего. По информации Abendzeitung München, мюнхенцы выбирают между Гарри Кейном, Никласом Фюллькругом и Тюрамом.

Даити Камада, «Айнтрахт»

26-летний атакующий полузащитник сыграл в старте во всех матчах Японии на чемпионате мира, но результативных действий не совершал. В первой части сезона-2022/2023 Даити Камада отметился 12 голами и четырьмя ассистами в 22 играх во всех турнирах за «Айнтрахт».

Даити Камада Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По сообщению Frankfurter Rundschau, полузащитник, оценивающийся порталом Transfermarkt в € 30 млн, интересен «Барселоне». Подписание свободных агентов — один из принципов, которых руководство «Барселоны» будет придерживаться при оформлении трансферов летом 2023 года. Клуб испытывает финансовые проблемы и стремится максимально минимизировать расходы.

Рафаэл Геррейру, «Боруссия» Д

28-летний левый защитник сыграл четыре матча из пяти за сборную Португалии на чемпионате мира. Рафаэл Геррейру сделал голевую передачу с Уругваем и оформил 1+1 по системе «гол+пас» против Швейцарии. В сезоне-2022/2023 португалец сыграл 18 матчей, забил три мяча и отметился тремя ассистами.

Рафаэл Геррейру Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пока непонятно, куда Геррейру может перейти, но журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг сообщил, якобы игрок намерен уйти из «Боруссии» Дортмунд. На замену ему, вероятно, придёт защитник сборной Алжира и другой «Боруссии», из Мёнхенгладбаха, Рами Бенсебаини, который летом также станет свободным агентом.

Лука Модрич, «Реал»

37-летний полузащитник сыграл все семь матчей за сборную Хорватии на Кубке мира. Результативными действиями Лука Модрич не отметился, но проделал большой объём работы, проведя на поле в сумме 656 минут. В сезоне-2022/2023 полузащитник забил пять голов и сделал две передачи в 18 матчах за «Реал».

Лука Модрич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сейчас нет ясности, где проведёт следующий сезон хорват, но не исключено, что в «Роме». Defensa Central пишет, что руководство итальянского клуба заинтересовано в подписании Модрича летом. И хотя Лука подтвердил своё желание завершить карьеру в «Реале», он может перейти в «Рому», если мадридцы не предложат ему однолетний контракт.

Лука Модрич полузащитник «Реала» «Моё будущее в Мадриде? Это не та тема для текущего разговора. Сейчас я на чемпионате мира и полностью сосредоточен на сборной Хорватии. Что будет, посмотрим, времени достаточно, чтобы обо всём поговорить. Всё, что должно произойти, произойдёт, об этом не стоит беспокоиться. Конечно, я хотел бы завершить карьеру в «Реале», я много раз говорил об этом. На сто процентов ничего не скажешь, но это моя идея и для меня это мечта».

Анхель Ди Мария, «Ювентус»

34-летний вингер сыграл четыре матча из семи на ЧМ: сделал голевую передачу с Мексикой и оформил 1+1 по системе «гол+пас» в финале с Францией. Анхель Ди Мария сыграл всего 10 матчей в сезоне-2022/2023 за «Ювентус». Он пропустил девять игр из-за травм и две из-за дисквалификации.

Анхель Ди Мария Фото: Getty Images

Инсайдер Николо Скира сообщает, что полузащитником заинтересованы команды из Бразилии, МЛС и ОАЭ, но сам чемпион мира не намерен покидать «Ювентус», несмотря на то что ранее планировал вернуться на родину.

Адриен Рабьо, «Ювентус»

27-летний центральный полузащитник сыграл шесть матчей из семи за сборную Франции на ЧМ в Катаре. Рабьо забил и сделал голевую передачу в игре с Австралией. В финале с Аргентиной он провёл на поле 96 минут.

Адриен Рабьо Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В сезоне-2022/2023 француз выходит в стартовом составе «Ювентуса», сыграл 16 матчей, забил пять мячей и сделал два ассиста во всех турнирах. Во время чемпионата мира сообщалось, что полузащитником интересуются «Арсенал», «Челси», «ПСЖ» и «Барселона».

Мемфис Депай, «Барселона»

Форвард остановился со сборной Нидерландов в четвертьфинале ЧМ-2022. Депай отметился на турнире только голом в матче с США. В этом сезоне он провёл три игры за «Барселону», забил «Эльче» и пропустил два месяца из-за проблем с бедром. Депай уже отказался от перехода в «Галатасарай» и может стать игроком «Ньюкасла».

Мемфис Депай Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Как сообщает Sport.es, англичане хотят заполучить форварда в январе, а «Барселона» рассчитывает заработать на его продаже за шесть месяцев до окончания контракта.

Марко Асенсио, «Реал»

26-летний испанец сыграл четыре матча и забил один гол в Катаре (в игре с Коста-Рикой). У Асенсио не лучшим образом складываются дела в «Реале» в этом сезоне: он выходит на замену в среднем на 28 минут и в 15 матчах во всех турнирах забил три гола и сделал три ассиста.

Марко Асенсио Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По информации Calciomercatoweb, «Арсенал», «Милан» и «Ювентус» интересуются игроком. Mundo Deportivo пишет, что Микель Артета лично попросил руководство «канониров» подписать Марко в январе. «Реал» летом запрашивал за переход вингера € 50 млн, но может снизить цену, так как до окончания его контракта будет оставаться полгода. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Барселоны».

Илкай Гюндоган, «Манчестер Сити»

32-летний центральный полузащитник сыграл три матча на чемпионате мира. Гюндоган не помог сборной Германии выйти из группы, а его гол в ворота Японии не спас команду от поражения. Немец сыграл 20 матчей в сезоне-2022/2023, забил два гола и сделал две передачи во всех турнирах за «Манчестер Сити». В первой части розыгрыша Гюндоган выходил на поле с капитанской повязкой.

Илкай Гюндоган Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Хави хотел подписать полузащитника в «Барселону», но, как пишет Mundo Deportivo, каталонцы не могут позволить себе этот трансфер из-за финансовых проблем. Сам игрок не исключил возвращение в «Нюрнберг».