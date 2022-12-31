Тен Хаг: я счастлив, что «Реал» решил продать Каземиро «Манчестер Юнайтед»!

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что счастлив тому, что полузащитник Каземиро принял решение перейти в английскую команду из мадридского «Реала».

«Я счастлив, что «Реал» Мадрид принял решение продать Каземиро! Мы могли видеть его игру на прошедшем чемпионате мира. Он фантастический футболист. Мы нуждались в опорном полузащитнике перед началом сезона, и он полностью закрыл эту позицию.

Перед началом сезона у нас было много разногласий, но нам нужен был правильный игрок, и мы получили его. Я действительно очень рад за «Манчестер Юнайтед», за то, что эта команда имеет Каземиро, потому что он по-настоящему повышает потенциал «красных дьяволов», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Каземиро сыграл 20 матчей за «Юнайтед» в текущем сезоне, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

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