Мбаппе — четвёртый по популярности француз в 2022 году. Жиру — девятый, Дешам — 23-й

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал четвёртым по популярности французом в 2022 году по итогам опроса, проведённого Journal du Dimanche.
24-летний футболист уступил в голосовании певцу Жан-Жаку Гольдману, космонавту Тома Пескье и актёру Омару Си. Помимо Мбаппе, из футболистов в топ-50 популярных французов также попали нападающие Оливье Жиру («Милан»), занявший девятое место, и Антуан Гризманн («Атлетико» Мадрид), расположившийся на 11-й строчке, и голкипер Уго Льорис («Тоттенхэм»), ставший по итогам голосования 18-м. Также в список попал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам. Наставник синих занял в голосовании 23-е место.
Сборная Франции дошла до финала чемпионата мира 2022 года в Катаре, где уступила Аргентине (3:3, 2:4 пен.). Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира с восемью забитыми мячами.
Достижения Килиана Мбаппе на ЧМ-2022
- 31 декабря 2022
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