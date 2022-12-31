«С Новым годом, динамовская семья!» Главный тренер «Динамо» Йоканович поздравил фанатов
Поделиться
Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович поздравил болельщиков бело-голубых с наступающим Новым годом.
«Дорогие друзья! С Новым годом! Спасибо за вашу поддержку на каждом матче! Она всегда помогала нам и придавала сил. Мы стремимся радовать вас голами, победами, красивой игрой. Приложим все силы, чтобы добиться успеха. В наступающем году я хочу пожелать вам счастья и крепкого здоровья. Это самое важное! Будьте уверены в своих силах, ставьте новые цели, покоряйте новые вершины! Встретимся в 2023 году! С Новым годом, динамовская семья!», — сказал Йоканович в своём новогоднем обращении.
«Динамо» занимает четвёртое место в текущем сезоне Российской Премьер-лиги, набрав 29 очков после 17 сыгранных матчей.
Комментарии
- 31 декабря 2022
-
17:38
-
17:32
-
17:24
-
17:10
-
17:08
-
16:45
-
16:43
-
16:39
-
16:28
-
16:17
-
16:15
-
16:12
-
15:54
-
15:47
-
15:40
-
15:38
-
15:37
-
15:09
-
15:07
-
15:06
-
15:02
-
14:56
-
14:36
-
14:18
-
14:02
-
14:00
-
13:57
-
13:47
-
13:27
-
13:10
-
13:07
-
13:04
-
12:48
-
12:44
-
12:31
Партнерский контент