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«С Новым годом, динамовская семья!» Главный тренер «Динамо» Йоканович поздравил фанатов

«С Новым годом, динамовская семья!» Главный тренер «Динамо» Йоканович поздравил фанатов
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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович поздравил болельщиков бело-голубых с наступающим Новым годом.

«Дорогие друзья! С Новым годом! Спасибо за вашу поддержку на каждом матче! Она всегда помогала нам и придавала сил. Мы стремимся радовать вас голами, победами, красивой игрой. Приложим все силы, чтобы добиться успеха. В наступающем году я хочу пожелать вам счастья и крепкого здоровья. Это самое важное! Будьте уверены в своих силах, ставьте новые цели, покоряйте новые вершины! Встретимся в 2023 году! С Новым годом, динамовская семья!», — сказал Йоканович в своём новогоднем обращении.

«Динамо» занимает четвёртое место в текущем сезоне Российской Премьер-лиги, набрав 29 очков после 17 сыгранных матчей.

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