Тен Хаг — о Рашфорде: забитый мяч — хорошая реакция на моё решение оставить его в запасе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал непростую победу над «Вулверхэмптоном» (1:0), а также рассказал, что забитый гол форварда Маркуса Рашфорда — правильная реакция на решение менеджера оставить игрока в запасе с первых минут.

«Выйдя на поле, Рашфорд был ярким, энергичным, он забил гол, и это правильная реакция. Конечно, теперь вопрос разрешён. Каждый должен соответствовать правилам. Это правильная реакция на моё решение.



Мы видели, что сегодня была непростая игра, мы должны были бороться за очки. Первый тайм был не очень хорош с точки зрения организации нашей игры. Второй тайм был лучше. Фред придавал нам хорошую энергию в игре, удерживал мячи, выигрывал верховые дуэли. Я не был доволен в перерыве и сказал им, что с таким отношением мы не выиграем эту игру. Каждый должен приносить на 10 процентов больше», — приводит слова тен Хага talkSPORT.

Новость по теме Рашфорд объяснил решение тен Хага исключить его из стартового состава

Реакция болельщиков Англии на промах Кейна с пенальти