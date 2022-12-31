Судья Матеу Лаос показал 33 жёлтых и три красные за два матча
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Испанский арбитр Матеу Лаос был главным судьей на матче 15-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Эспаньолом» (1:1). Предыдущей его встречей был четвертьфинал ЧМ-2022 между Аргентиной и Нидерландами (2:2, 4:3 пен.). За эти матчи Лаос показал 33 жёлтые и три красные карточки.
Напомним, Лаос подвергся критике за свою работу на том матче чемпионата мира в Катаре. После этого он больше не судил игры ЧМ-2022.
Отметим, что жёлтые карточки получали не только игроки, находящиеся на поле, но и футболисты на скамейках запасных, а также тренеры. Все три красные карточки, показанные Лаосом, стали результатом получения второй жёлтой.
Лаос уравнивает составы, Соуза («Эспаньол») удален с поля! Видеоролик:
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