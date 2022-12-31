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Рашфорд — о победе «МЮ» над «Вулверхэмптоном»: раньше мы легко могли проиграть этот матч

Рашфорд — о победе «МЮ» над «Вулверхэмптоном»: раньше мы легко могли проиграть этот матч
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд поделился мнением о победе над «Вулверхэмптоном» (1:0), а также о единстве в стане клуба после завершения чемпионата мира.

«Я думаю, что нахожусь в хорошем месте. Просто доволен тем, как мы продвигаемся вперёд. В прошлом мы легко могли проиграть эту игру или как минимум сыграть вничью. Они оказывали на нас большое давление, но мы хорошо выдержали это, а Давид [де Хеа] сделал мощный сейв в конце матча.

Трудно возвращаться в эмоциональном плане [после чемпионата мира]. Все находятся на разных уровнях, и для нас было важно держаться вместе и помогать друг другу в трудный момент для ребят, которые не выиграли турнир. Это момент, когда мы очень нуждаемся друг в друге.

Это будет тяжёлый сезон, как и любой другой, но мы должны поднапрячься и постараться подняться как можно выше в таблице. У многих команд в этом году всё идет хорошо, и они очень последовательны. Мы должны быть на высоте в своей игре, чтобы попытаться сделать ещё один шаг вперёд», — приводит слова Рашфорда talkSPORT.

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