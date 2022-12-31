Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» дома не сумел обыграть «Эвертон» в матче 18-го тура АПЛ

«Манчестер Сити» дома не сумел обыграть «Эвертон» в матче 18-го тура АПЛ
Комментарии

Сегодня, 31 декабря, состоялся матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» встречался с «Эвертоном». Игра состоялась на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток главного арбитра матча Энди Мэдли прозвучал в 18:00 мск.

Хозяева матча быстро вышли вперёд по ходу встречи, когда на 24-й минуте норвежский нападающий Эрлинг Холанд реализовал момент после передачи Рияда Мареза. «Горожане» долгое время вели в счёте, однако на 64-й минуте «Эвертон» отыгрался — отличился форвард Демарай Грей, ассистировал ему Идрисса Гейе.

В оставшееся время игры «Манчестер Сити» не сумел поразить ворота соперника, хотя владение и количество ударов было в пользу хозяев. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Англия - Премьер-лига. 18-й тур
31 декабря 2022, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 1
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Холанд – 24'   1:1 Грей – 64'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022