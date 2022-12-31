«Манчестер Сити» дома не сумел обыграть «Эвертон» в матче 18-го тура АПЛ
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Сегодня, 31 декабря, состоялся матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» встречался с «Эвертоном». Игра состоялась на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток главного арбитра матча Энди Мэдли прозвучал в 18:00 мск.
Хозяева матча быстро вышли вперёд по ходу встречи, когда на 24-й минуте норвежский нападающий Эрлинг Холанд реализовал момент после передачи Рияда Мареза. «Горожане» долгое время вели в счёте, однако на 64-й минуте «Эвертон» отыгрался — отличился форвард Демарай Грей, ассистировал ему Идрисса Гейе.
В оставшееся время игры «Манчестер Сити» не сумел поразить ворота соперника, хотя владение и количество ударов было в пользу хозяев. Встреча завершилась вничью — 1:1.
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