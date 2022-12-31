Владимир Быстров: пусть кролик принесёт больше радости и счастья — а то тигр что-то подвёл
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Бывший футболист «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров поздравил всех с Новым годом.
«С наступающим Новым 2023 годом, друзья! Пусть кролик принесёт всем нам больше радости и счастья, а то тигр что-то подвёл. Ну и от меня лично — здоровья, удачи и успехов!» — написал Быстров в своём телеграм-канале, прикрепив к сообщению новогоднюю фотографию.
Напомним, 28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. 30 декабря Исполком РФС принял решение создать рабочую группу, которая изучит вопрос перехода в Азию — все его плюсы и минусы. Ранее президент РФС Александр Дюков заявлял, что в АФК готовы принять Россию в состав участников.
Новость по темеИсполком РФС не принял решения о переходе в Азию
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