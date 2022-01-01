Главный тренер «Эвертона» Лэмпард: ничья на поле «Сити» — что-то особенное

Наставник «Эвертона» Фрэнк Лэмпард высказался о результате встречи 18-го тура английской Премьер-лиги, в которой его подопечные встречались с «Манчестер Сити». Игра состоялась на стадионе «Этихад» в Манчестере вчера, 31 декабря, и закончилась вничью 1:1.



Напомним, что на 24-й минуте норвежский форвард «горожан» Эрлинг Холанд реализовал момент после ассиста Рияда Мареза. Однако на 64-й минуте «Эвертон» отыгрался — отличился нападающий Демарай Грей, голевую передачу ему отдавал Идрисса Гейе.



«Когда вы играете с «Манчестер Сити», то уже знаете, чего ожидать. Мы постарались лишить их пространства, которое они так любят. Считаю, у нас это отлично получилось, мы имели много красивых моментов в защите. Эта ничья на поле «Сити» — что-то особенное, чуть удачи, это никогда не будет лишним тут, в Манчестере», — цитирует Лэмпарда BBC Sport.

В активе «Манчестер Сити» 36 очков. Они занимают второе место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» с 15 баллами располагается на 16-й позиции.

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