Гвардиола: у «Эвертона» было восемь человек сзади. В целом мы сыграли хорошо

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвёл итоги матча с «Эвертоном», который завершился вничью (1:1).
«Отличная игра. Мы действительно хорошо сыграли в последних трёх матчах, и это вселяет в меня оптимизм. Терять очки дома всегда тяжело, но я всегда стараюсь сделать нашу игру хорошей, и мы продолжали в этом ключе.
Я бы сказал, что у «Эвертона» было восемь человек сзади. В такой ситуации надо двигаться и атаковать в нужный момент. В общем-то мы это и делали. «Эвертон» забил великолепный гол, и их можно поздравить, но в целом мы выступили очень хорошо», — приводит слова Гвардиолы ВВС.
«Манчестер Сити» набрал 36 очков в нынешнем сезоне АПЛ. Они занимают второе место в турнирной таблице. «Эвертон» с 15 очками располагается на 16-й позиции.
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