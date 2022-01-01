Источник: Ловрен перейдёт в «Лион» за € 2 млн

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен может продолжить карьеру в чемпионате Франции, в услугах хорвата заинтересован «Лион». Трансфер обойдётся «ткачам» в € 2 млн. Об этом сообщает «РБ Спорт». Стороны уже достигли договорённости о переходе.

Руководство французского клуба убедило Ловрена перейти в команду. Защитник уже прошёл медосмотр. Трансфер может состояться в ближайшее время. Действующее соглашение Ловрена с «Зенитом» рассчитано до лета 2023 года.

Напомним, Ловрен перешёл в «Зенит» из «Ливерпуля» в 2020 году. В нынешнем сезоне хорватский футболист принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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