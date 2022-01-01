Непомнящий: пожелаю России в 2023 году играть не только с командами азиатского региона
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий пожелал сборной России в наступившем году играть с европейскими национальными командами.
«В новом году желаю российскому футболу, чтобы сезон закончился вполне успешно. Для меня нет никаких неожиданностей: чемпионом станет «Зенит», а борьба за остальные позиции и выживание предстоит серьёзная.
Пожелаю России в 2023 году играть не только с командами азиатского региона, но и с лучшими сборными мира. Как и желаю, чтобы мы имели возможность играть среди сильнейших европейских команд», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, ранее было принято решение создать рабочую группу в составе РФС для изучения вопроса о возможном переходе в АФК.
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