Артета: мы должны дальше прибавлять и доминировать во всех зонах
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, что должны делать его игроки.
«Мы должны играть в каждом матче, сейчас нам следует снова сосредоточиться и проанализировать игру, чтобы увидеть, что мы сделали хорошо и что мы можем улучшить. Мы знаем, что произошло, но мы должны сосредотачиваться на том, что мы можем сделать; надо было выйти против сложного соперника и победить.
У нас достаточно желания. Наш успех будет заключаться в том, что мы должны делать. Это то, чего мы хотим, и мы должны дальше совершенствоваться как команда, играть лучше и доминировать во всех зонах», – сказал Артета Sky Sports.
Вчера, 31 декабря, «Арсенал» обыграл «Брайтон» со счётом 4:2 и увеличил отрыв от «Манчестер Сити» до семи очков.
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