Лукаку заявил, что хочет остаться в «Интере», и рассказал, где планирует завершить карьеру

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку, который в текущем сезоне выступает за «Интер» на правах аренды, рассказал, что хочет надолго остаться в Милане, а также сообщил, в каком клубе планирует завершить карьеру.



«Все знают, чего я хочу. Сейчас необходимо сделать всё необходимое, чтобы «Интер» выиграл Серию А, тогда мы сможем побеседовать с «Челси».



Нравится ли мне идея провести в Милане много лет и завершить здесь карьеру? Да, но карьеру я планирую завершить в «Андерлехте». Мне 30 лет, мой сын пошёл в школу в Италии и играет в академии «Интера». Я в порядке, а у клуба есть амбиции к дальнейшему росту. Я хочу остаться здесь. Надеюсь, в следующие полгода у меня всё получится с «Интером», я буду усердно работать, а затем мы пообщаемся с «Челси» и найдём решение», — приводит слова Лукаку Sky Sport Italia.

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