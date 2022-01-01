Ромелу Лукаку: во второй части сезона Лаутаро Мартинес способен на великие дела

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку, который в нынешнем сезоне выступает за «Интер» на правах аренды, рассказал, как встретил своего партнёра по миланскому клубу Лаутаро Мартинеса, который в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира.



«Я увидел его и обнял. Сразу после чемпионата мира я написал ему, и он ответил. Очень рад, что Лаутаро выиграл чемпионат мира. Каждый игрок хочет испытать свои силы и одержать победу в этом турнире. Мартинес сумел покорить эту вершину, я надеюсь, это придаст ему дополнительную энергию, чтобы преуспеть с клубом. Думаю, во второй части сезона он способен на великие дела», — приводит слова Лукаку Sky Sport Italia.

Аргентина в финале турнира в Катаре в драматичном матче обыграла французов в серии пенальти.

Ракитич троллит Лукаку после матча Хорватии и Бельгии на ЧМ