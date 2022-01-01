Головин вывел «Монако» вперёд в матче с «Брестом»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин открыл счёт на 54-й минуте матча Лиги 1 с «Брестом». Он нанёс точный удар по воротам соперника из-за пределов штрафной площади.

Матч проходит в эти минуты на стадионе «Луи II». Стартовый свисток главного арбитра Жереми Стины прозвучал в 17:00 мск.

В 15 матчах текущего сезона Александр Головин сумел забить три гола, четыре раза ассистировал партнёрам и заработал одну жёлтую карточку.

В случае победы монегаски поднимутся на четвёртую позицию в турнирной таблице Лиги 1. Турнирную таблицу возглавляет «ПСЖ», имеющий в активе 44 очка.

Парижане свой матч 17-го тура проведут сегодня же, 1 января. Команда Кристофа Галтье в гостях сыграет со второй командой чемпионата — «Лансом».