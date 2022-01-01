Головин продлил серию с результативными действиями в Лиге 1 до пяти матчей

Полузащитник «Монако» Александр Головин, который дальним ударом забил гол в матче Лиги 1 с «Брестом», совершает результативное действие в пятом матче французского первенства подряд.
В матче с «Осером» (3:2) россиянин отметился голевой передачей, с «Марселем» (2:3) также ассистировал партнёру, в игре с «Тулузой» (2:0) на счету Головина победный гол, также забитым мячом он отметился в матче с «Анже».
Матч между «Монако» и «Брестом» проходит в эти минуты на стадионе «Луи II». Стартовый свисток главного арбитра Жереми Стины прозвучал в 17:00 мск.
В случае победы монегаски поднимутся на четвёртую позицию в турнирной таблице Лиги 1. Турнирную таблицу возглавляет «ПСЖ», имеющий в активе 44 очка.
Парижане свой матч 17-го тура проведут сегодня же, 1 января. Команда Кристофа Галтье в гостях сыграет со второй командой чемпионата — «Лансом».
Карпин: жду от Головина, что он будет тащить
- 1 января 2023
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