Головин продлил серию с результативными действиями в Лиге 1 до пяти матчей

Полузащитник «Монако» Александр Головин, который дальним ударом забил гол в матче Лиги 1 с «Брестом», совершает результативное действие в пятом матче французского первенства подряд.



В матче с «Осером» (3:2) россиянин отметился голевой передачей, с «Марселем» (2:3) также ассистировал партнёру, в игре с «Тулузой» (2:0) на счету Головина победный гол, также забитым мячом он отметился в матче с «Анже».

Матч между «Монако» и «Брестом» проходит в эти минуты на стадионе «Луи II». Стартовый свисток главного арбитра Жереми Стины прозвучал в 17:00 мск.



В случае победы монегаски поднимутся на четвёртую позицию в турнирной таблице Лиги 1. Турнирную таблицу возглавляет «ПСЖ», имеющий в активе 44 очка.



Парижане свой матч 17-го тура проведут сегодня же, 1 января. Команда Кристофа Галтье в гостях сыграет со второй командой чемпионата — «Лансом».

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