«Ноттингем» — «Челси»: стартовые составы на матч 18-го тура АПЛ
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Сегодня, 1 января, состоится матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ноттингем Форест» примет лондонский «Челси». Команды сыграют на стадионе «Сити Граунд». Стартовый свисток главного арбитра Питера Бэнкса прозвучит в 19:30 мск. Команды огласили стартовые составы на матч:
«Ноттингем»: Хендерсон, Орье, Уорролл, Боли, Лоди, Йейтс, Фройлер, Мангала, Гиббз-Уайт, Джонсон, Авонийи. Запасные: Хеннесси, Неко Уильямс, Кук, Маккенна, Тоффоло, Колбэк, О'Брайен, Сарридж, Деннис.
«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Кулибали, Силва, Кукурелья, Закария, Жоржиньо, Маунт, Хаверц, Пулишич, Стерлинг. Запасные: Беттинелли, Чалоба, Ковачич, Галлахер, Чуквуэмека, Холл, Хатчинсон, Зиеш, Обамеянг.
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