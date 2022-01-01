«Ноттингем» — «Челси»: стартовые составы на матч 18-го тура АПЛ

Сегодня, 1 января, состоится матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ноттингем Форест» примет лондонский «Челси». Команды сыграют на стадионе «Сити Граунд». Стартовый свисток главного арбитра Питера Бэнкса прозвучит в 19:30 мск. Команды огласили стартовые составы на матч:



«Ноттингем»: Хендерсон, Орье, Уорролл, Боли, Лоди, Йейтс, Фройлер, Мангала, Гиббз-Уайт, Джонсон, Авонийи. Запасные: Хеннесси, Неко Уильямс, Кук, Маккенна, Тоффоло, Колбэк, О'Брайен, Сарридж, Деннис.



«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Кулибали, Силва, Кукурелья, Закария, Жоржиньо, Маунт, Хаверц, Пулишич, Стерлинг. Запасные: Беттинелли, Чалоба, Ковачич, Галлахер, Чуквуэмека, Холл, Хатчинсон, Зиеш, Обамеянг.