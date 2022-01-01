Кечинов: российскому футболу пожелал бы прогресса. Хочется, чтобы молодёжь прогрессировала

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, чего бы пожелал российскому футболу в наступившем 2023 году.



«В 2023 году российскому футболу я пожелал бы прогресса. В особенности хотелось, чтобы наша молодёжь прогрессировала. Самое главное, хочу пожелать, чтобы мы наконец начали играть на международных соревнованиях», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сборная России должна была принять участие в мини-турнире за путёвку на чемпионат мира в Катаре, но в феврале российские клубы и сборные были отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине. В связи с этим в последнее время активно обсуждается вопрос о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.