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Кечинов: российскому футболу пожелал бы прогресса. Хочется, чтобы молодёжь прогрессировала

Кечинов: российскому футболу пожелал бы прогресса. Хочется, чтобы молодёжь прогрессировала
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Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, чего бы пожелал российскому футболу в наступившем 2023 году.

«В 2023 году российскому футболу я пожелал бы прогресса. В особенности хотелось, чтобы наша молодёжь прогрессировала. Самое главное, хочу пожелать, чтобы мы наконец начали играть на международных соревнованиях», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сборная России должна была принять участие в мини-турнире за путёвку на чемпионат мира в Катаре, но в феврале российские клубы и сборные были отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине. В связи с этим в последнее время активно обсуждается вопрос о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

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