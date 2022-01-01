Ромелу Лукаку: Индзаги знает, как разбудить во мне льва
Поделиться
Форвард «Челси» Ромелу Лукаку, который нынешний сезон проводит на правах аренды в «Интере», рассказал о работе с главным тренером итальянцев Симоне Индзаги.
«Под его руководством я чувствую себя хорошо, он знает, как стимулировать игроков. Он знает, как разбудить во мне льва. Индзаги знает, что я действительно уважаю его. Как я уже говорил, он много лет тренировал моего брата в «Лацио», и между ними никогда не было проблем. В прошлом году мы много разговаривали. Но это относится ко всем игрокам, а не только к отношениям Индзаги и Лукаку. Мы хотим добиться хороших результатов для клуба и болельщиков и работаем над этим», — приводит слова бельгийца Sky Sport Italia.
Новость по темеЛукаку заявил, что хочет остаться в «Интере», и рассказал, где планирует завершить карьеру
Ракитич троллит Лукаку после матча Хорватии и Бельгии на ЧМ
Комментарии
- 2 января 2023
-
00:15
-
00:00
- 1 января 2023
-
23:56
-
23:41
-
23:04
-
23:00
-
22:53
-
22:20
-
22:04
-
22:00
-
21:41
-
21:30
-
21:21
-
21:00
-
20:54
-
20:30
-
20:23
-
20:21
-
20:17
-
20:15
-
20:00
-
19:55
-
19:27
-
19:09
-
19:00
-
18:59
-
18:56
-
18:56
-
18:43
-
18:35
-
18:30
-
18:17
-
18:15
-
18:02
-
17:51
Партнерский контент