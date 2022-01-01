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Ромелу Лукаку: Индзаги знает, как разбудить во мне льва

Ромелу Лукаку: Индзаги знает, как разбудить во мне льва
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Форвард «Челси» Ромелу Лукаку, который нынешний сезон проводит на правах аренды в «Интере», рассказал о работе с главным тренером итальянцев Симоне Индзаги.

«Под его руководством я чувствую себя хорошо, он знает, как стимулировать игроков. Он знает, как разбудить во мне льва. Индзаги знает, что я действительно уважаю его. Как я уже говорил, он много лет тренировал моего брата в «Лацио», и между ними никогда не было проблем. В прошлом году мы много разговаривали. Но это относится ко всем игрокам, а не только к отношениям Индзаги и Лукаку. Мы хотим добиться хороших результатов для клуба и болельщиков и работаем над этим», — приводит слова бельгийца Sky Sport Italia.

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